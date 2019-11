Hannah Mckay/Reuters Nos últimos meses, Uber demitiu mais de 1 mil funcionários

O aplicativo de transportes Uber atingiu nesta quarta-feira, 6, seu valor mínimo histórico desde que se tornou uma empresa de capital aberto. Com queda de 3,85% na bolsa de valores de Nova York, as ações da empresa encerraram o dia cotadas a US$ 26,94, uma desvalorização de 40% desde a abertura de capital da empresa – na ocasião, em maio, os papéis da companhia foram inicialmente negociados por US$ 45. Em termos absolutos, a empresa hoje está avaliada em US$ 46,4 bilhões.

A desvalorização foi causada pelo fim do período de seis meses nos quais funcionários e ex-empregados da empresa que detinham ações do Uber não podiam se desfazer de seus papeis. Cerca de 100 milhões de papéis, avaliados em torno de US$ 3 bilhões, foram negociados durante o dia. Foi o segundo dia mais intenso da história da empresa na bolsa, atrás apenas da sessão inicial, em 10 de maio.

Tem sido uma semana difícil para o Uber: na segunda, 4, a empresa divulgou que teve prejuízo de US$ 1,2 bilhão no período entre julho e setembro de 2019. Além disso, a companhia tem enfrentado problemas para conseguir mostrar que pode ser lucrativa – as previsões mais otimistas, concedidas pelo presidente executivo Dara Khosrowshahi, mostram que isso deve acontecer apenas em 2021. Enquanto isso, a empresa tem passado por ondas e ondas de demissões.

Desde segunda, as ações da companhia caíram 14% – além do desempenho ruim, pesou o fato de que vários investidores se adiantaram ao fim da "tranca" na venda de ações e também se desfizeram de papéis do Uber, temendo a liquidez adicional no mercado.