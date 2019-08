Hannah Mackay/Reuters O Uber disse que seus usuários ativos mensais aumentaram para 99 milhões no mundo

O Uber registrou prejuízo trimestral de US$ 5,2 bilhões e teve receita de US$ 3,2 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas. A divulgação do balanço da companhia que controla o aplicativo de transporte, no fim do dia de ontem, acarretou forte queda das ações, após o fechamento do mercado nos EUA.

“As perdas estão se ampliando, e a competição é acirrada”, disse Haris Anwar, analista de mercados financeiros do site Investing.com. “Isso está minando a confiança dos investidores na empresa e prejudicando o desempenho das ações. O balanço mostra que não há um claro caminho em direção ao crescimento de receitas e à redução dos prejuízos.”

O balanço do segundo trimestre mais do que quintuplicou as perdas de US$ 878 milhões que a companhia registrou no mesmo período do ano passado.

O resultado ruim, tanto em receitas quanto no resultado financeiro, pegou os investidores de surpresa, parcialmente porque a Lyft, rival bem menor do que o Uber, havia ampliado suas expectativas de receita e descrito uma redução da guerra de preços.

Na esteira dessa divulgação, a ação do Uber subiu 8% na Bolsa de Nova York, ontem, enquanto o Lyft teve alta de 3%. Após o fechamento do mercado, o papel do Uber caía 6%.

A empresa, que ainda não deixou claro se obterá lucro, está tentando convencer os investidores de que o crescimento virá não só de seus serviços de transporte, mas também de outros serviços de logística e entrega de alimentos.

O Uber disse que seus usuários ativos mensais aumentaram para 99 milhões no mundo, de 93 milhões no final do primeiro trimestre e 76 milhões no ano anterior.