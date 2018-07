Toby Melville/Reuters O investimento, que pode injetar até US$ 10 bilhões no Uber e seus atuais investidores, também inclui um aporte direto na empresa.

O Uber teve prejuízo de US$ 1,46 bilhão no terceiro trimestre de 2017, de acordo com uma fonte familiarizada com os resultados financeiros da empresa. Ao mesmo tempo em que enfrenta batalhas legais e regulatórias ao redor do mundo, a empresa vê sua operação se tornar mais custosa -- no segundo trimestre, a empresa perdeu US$ 1,06 bilhão.

A receita, por sua vez, subiu 14%, para US$ 2 bilhões, enquanto a companhia viu o faturamento com corridas (que inclui o valor repassado aos motoristas) subir 11,5%, chegando a US$ 9,7 bilhões.

Como uma empresa privada, o Uber não precisa necessariamente liberar resultados financeiros, mas começou no começo deste ano a divulgar algum de seus números para ganhar confiança do mercado.

Na última terça-feira, 28, um consórcio liderado pelo grupo japonês SoftBank começou uma oferta secundária para comprar ações do Uber de investidores já existentes. Entre os participantes da negociação, estão os fundos de investimento Benchmark, que tem 13% da empresa, e Menlo.

Nos últimos meses, o Uber tem sido atingido por uma série de polêmicas e escândalos, que levaram o cofundador Travis Kalanick a deixar a presidência da empresa em junho.

Mesmo após a ascensão de Dara Khosrowshahi ao cargo, porém, a empresa continua a enfrentar problemas: o último deles, revelado na última semana é o de que a empresa pagou US$ 100 mil, em outubro de 2016, a hackers que descobriram dados de 57 milhões de usuários do aplicativo de carona paga.