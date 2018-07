REUTERS

O Uber está gastando mais de US$ 1 bilhão por ano na China, enquanto empreende uma ousada guerra de preços com a rival local Didi Kuaidi, disse o presidente-executivo, Travis Kalanick, nesta quinta-feira, 18.

O negócio chinês da empresa impulsionou seu valor de mercado no mês passado para mais de US$ 8 bilhões, após ter arrecadado mais de US$ 1 bilhão em sua mais recente rodada de financiamento. A empresa de serviço de transportes urbanos, porém, ainda não é lucrativa na China devido à intensa competição.

“Nós somos lucrativos nos EUA, mas estamos perdendo mais de US$ 1 bilhão por ano na China”, disse o presidente-executivo da Uber, Travis Kalanick à plataforma de tecnologia canadense Betakit.

“Temos uma competidora ousada que não é lucrativa em todas as cidades em que opera, mas eles estão adquirindo uma parcela de mercado. Eu gostaria que o mundo não fosse desse jeito.”

O número de US$ 1 bilhão foi confirmado por representantes do Uber na China em e-mail à Reuters.

Um porta-voz da Didi Kuaidi, que tem a maior parcela de mercado entre os aplicativos de transportes urbanos na China, disse que as alegações do Uber sobre seus gastos eram falsas e que a empresa está se beneficiando por seu tamanho maior.

“Competidores menores precisam sangrar subsídios para compensar sua rede insuficiente de motoristas e passageiros”, disse o porta-voz, em comentários enviados à Reuters por e-mail. Ele adicionou que a empresa chinesa agora opera em 400 cidades e ultrapassou o ponto de equilíbrio em metade delas.

