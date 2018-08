Danies Bailbouse/Reuters Dara Khosrowshahi é presidente do Uber

O Uber pode retomar seu programa de teste com carros autônomos já em agosto deste ano, segundo informou o site The Information. Segundo a publicação, o programa deve voltar primeiro em Pittsburgh e, possivelmente, em São Francisco. O projeto foi suspenso em março, quando um carro autônomo do Uber atropelou e matou uma pedestre no Arizona.

A empresa também está se esforçando para provar que seus carros autônomos são seguros. No início da semana, disse aos funcionários que estava implementando 16 recomendações de mudanças em seu sistema de segurança. As alterações foram sugeridas por uma equipe interna que revisou o sistema depois do acidente.

Entre as mudanças previstas está a criação de novos recursos de frenagem de emergência. A novidade deve ajudar a minimizar colisões se o principal sistema falhar.

A empresa também estuda incluir uma segunda pessoa dentro do carro, que sentará ao lado do motorista que testa o veículo. O Uber já tinha testado esse modelo antes, mas retirou a segunda pessoa para ter mais motoristas testando os veículos. A mudança também ajuda o Uber a rebater as críticas de falta de atenção dos seus motoristas durante os testes.

Outra recomendação acatada pela empresa é aumentar o uso de testes simulados. Ainda segundo a reportagem, o Uber pretende desenvolver novas formas de medir a segurança dos veículos e do desempenho dos funcionários que testam os carros.

Espera-se ainda que a companhia comece a publicar informações sobre suas práticas, em parceria com pesquisadores acadêmicos. Com isso, o Uber que dividir dados de segurança com as outras empresas que testam carros autônomos.

Uma fonte próxima a empresa disse ainda que o Uber mudou seu software no início do ano, o que fez com que os carros ignorassem objetos na estrada. As alterações fazem ainda os veículos rodem mais suavemente, sem fazer movimentos bruscos.

Acidente. O Uber suspendeu todos os seus testes com carros autônomos, depois que Elaine Herzberg, 49, foi atropelada por um veículo com direção autônoma enquanto atravessava uma avenida em Tempe, no Arizona. A pedestre chegou a ser atendida, mas não resistiu os ferimentos e morreu.

O presidente da empresa, Dara Khosrowshahi, já tinha dito que o Uber retomaria os testes assim que tivesse mais detalhes sobre os problemas que ocasionaram o acidente.

Na semana passada, a polícia local disse que Rafaela Vasquez, motorista que acompanhava o teste de dentro do carro, assistia um episódio do programa de calouros "The Voice" pelo celular, no momento do acidente. O Uber não quis comentar o caso, mas já tinha proibido todos seus motoristas de usar smartphones durante os testes.