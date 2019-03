REUTERS/Kim Kyung-Hoon O aplicativo Uber está se preparando para um IPO

O aplicativo de transporte Uber oferecerá mais de US$ 3 bilhões para comprar a rival Careem Networks FZ, sediada em Dubai. A informação é da agência de notícias Reuters, que conversou com duas fontes familiarizadas com o assunto. Uma das fontes afirma que a oferta do Uber pode ser anunciada ainda esta semana.

A Bloomberg afirmou anteriormente, citando um contrato, que o Uber pagará US$ 1,4 bilhão em dinheiro e US$ 1,7 bilhão em notas conversíveis, que serão convertidas em ações da Uber a um preço igual a US$ 55 por ação.

A Careem recusou-se a comentar. O Uber não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O Uber está se preparando para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Banqueiros indicam que a empresa pode chegar à Bolsa avaliada em até US$ 120 bilhões.