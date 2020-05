Andrew Harrer/Bloomberg O rumor das negociações fez as ações do GrubHub subirem cerca de 25% e as do Uber subirem 4%

O Uber fez uma oferta para comprar a empresa online de entrega de comida GrubHub esta terça-feira, 12, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. As duas empresas estão atualmente conversando sobre um acordo e podem fechar o negócio ainda neste mês, diz a reportagem, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Com a possibilidade da venda, as ações do GrubHub subiram cerca de 25%, para US$ 58,44, enquanto as do Uber subiram 4%. Na avaliação de mercado, o GrubHub, que tem sede em Chicago, nos Estados Unidos, ficou avaliado em cerca de US$ 4,3 bilhões, enquanto o Uber atingiu a marca de US$ 55 bilhões, de acordo com dados da Refinitiv. O Uber disse que não comenta rumores e especulações, enquanto o GrubHub apenas se recusou a comentar.

Os bloqueios gerais em diversas partes do mundo destinados a conter a propagação do coronavírus têm tido um aspecto positivo em meio à crise para o aplicativo de delivery do Uber, o Uber Eats, com muitos clientes e restaurantes se cadastrando no serviço quando os restaurantes estavam fechados.

A receita do Uber com entregas de comida de restaurante aumentou mais de 50% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, somando US$ 819 milhões.