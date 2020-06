Hannah McKay/Reuters Essa é a seunda vez durante a pandemia que o Uber planeja comprar uma empresa de delivery de comida

O Uber fez uma oferta para comprar a empresa de delivery de comida Postmates, informou nesta terça-feira, 30, o jornal americano The New York Times. O acordo pode estar na casa dos US$ 2,6 bilhões e ser fechado ainda nesta semana, em uma negociação que já em andamento. A informação não foi confirmada pelas empresas, mas outro jornal americano, o The Wall Street Journal, também corroborou a transação.

A empresa de transportes compartilhados já tinha se movimentado para comprar uma empresa do setor de entrega de comidas: o GrubHub, em maio deste ano. Mas as complicações que poderiam surgir em relação a investigações e regulações antitruste — já que seriam as duas maiores empresas do ramo nos Estados Unidos — fizeram o negócio não sair do papel. Mais tarde, a GrubHub anunciou a fusão com a Just Eat, empresa europeia de delivery de comida.

O movimento é parte da tentativa do Uber de impulsionar um segmento de seus negócios que está crescendo durante a pandemia de coronavírus. Com a quarentena e o distanciamento social, as viagens pelo app diminuirtam consideravelmente, mas o Uber Eats tem visto números de pedidos cada vez mais altos, com bares e restaurantes ainda fechados em muitas cidades.