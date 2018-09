REUTERS/Phil Noble O serviço da startup Deliveroo está disponível em mais de 200 cidades

O aplicativo de caronas Uber está em negociação para comprar a Deliveroo, uma startup de entrega de comida. A notícia é da agência de notícias Bloomberg, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto. A aquisição da Deliveroo fortaleceria o negócio de entrega de comida do Uber, que tem um serviço do tipo chamado UberEats.

A Deliveroo, que é uma startup do Reino Unido rival do Uber, está disponível em mais de 200 cidades e já foi avaliada em mais de US$ 2 bilhões. Ainda não se sabe qual seria o preço da aquisição.

Segundo a reportagem, a movimentação ainda não é garantida principalmente porque a Deliveroo e seus investidores estão relutantes em abrir mão da autonomia que eles têm hoje.

Estratégia. O presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, colocou o serviço de entrega de comida como uma prioridade para os negócios da empresa, que planeja abrir capital em 2019. O Uber também está negociando aquisições de outras empresas, disse a Bloomberg. Depois de vender seu serviço no sudeste da Ásia, na China e na Rússia, o Uber está focado em comprar concorrentes.