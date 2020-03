Hanna Mckay/Reuters Uber já divulgou que vai pagar para funcionários que, por conta do coronavírus, precisarem ficar de quarentena por 14 dias

O Uber notificou usuários e motoristas que pode temporariamente suspender as contas de qualquer pessoa que tiver diagnóstico positivo ou que for exposta ao coronavírus, afirmou a companhia nesta quarta-feira, 11.

A empresa, que já tomou a medida em alguns mercados, afirmou que sua equipe está trabalhando com autoridades de saúde na resposta à epidemia.

O Uber expôs detalhes da política para usuários e motoristas em seu site, ressaltando as medidas tomadas pela empresa para administrar a situação.

"Já ajudamos motoristas em algumas regiões afetadas e estamos trabalhando para rapidamente implementar isso no mundo todo", afirmou a empresa.

No mês passado, o Uber suspendeu as contas de 240 usuários no México que tiveram contato recente com alguém possivelmente infectado com o coronavírus.

O Uber afirmou no sábado, 7, que vai oferecer compensações aos motoristas e entregadores de sua plataforma que forem diagnosticados com o vírus ou forem colocados em quarentena por até 14 dias.