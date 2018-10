Carlo Allegri/Reuters Dara Khosrowshahi, presidente do Uber, já sinalizou com proposta de abertura de capital para 2019

O Uber pode ser avaliado em US$ 120 bilhões quando fizer sua abertura de capital, prevista para o ano que vem. As estimativas partem das propostas feitas por bancos americanos para tomar conta da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), reportou nesta terça-feira, 16, o jornal americano Wall Street Journal.

O levantamento feito pelos bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley, considerados como favoritos para assumir a negociação, é cerca de US$ 50 bilhões superior à avaliação atual do Uber, fazendo com que o IPO do aplicativo de transportes possa ser um dos maiores da história. Além do Uber, seu principal rival no mercado americano, o Lyft, também deve abrir capital no ano que vem.

Em entrevistas, o presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, disse que a empresa está a caminho de abrir capital e afirmou que não se preocupa se o concorrente abrir capital antes. "Há demanda para as duas empresas", disse. Além disso, em agosto a empresa contratou Nelson Chai como diretor financeiro, preenchendo um cargo vital para o IPO, e que estava há muito tempo vago.

Tanto o Uber como o Lyft tem desafios parecidos ao abrir mercado: provar que são capazes de dar lucro e ter um modelo de negócios sustentável, mantendo a adesão de motoristas e sem enfrentar problemas regulatórios com cidades e governos.

Enquanto enfrenta competição no mercado global, seja pela Lyft, pela chinesa Didi (que é dona da brasileira 99) ou rivais em mercados específicos, o Uber também tenta se expandir para novos setores. Entre eles, estão os de entrega de comida (com o Uber Eats), compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos, além da integração com transporte público.

Procurado, o Uber se negou a comentar o assunto.