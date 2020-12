Uber O objetivo do Uber Elevate é desenvolver uma rede de táxis autônomos

O Uber está em negociações avançadas para vender sua divisão de carros voadores para a empresa aeroespacial Joby Aviation. A informação é do site Axios, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo a reportagem, publicada nesta quarta-feira, 2, um acordo pode ser anunciado ainda em dezembro.

O programa de transporte aéreo da empresa é chamado de Uber Elevate. A venda da divisão pode ser um esforço do Uber para atingir a lucratividade - no terceiro trimestre deste ano, a companhia teve prejuízo de US$ 1,1 bilhão e muitos investidores no mercado têm dúvidas se o modelo de negócios da empresa se sustenta.

O Uber Elevate trabalha no desenvolvimento de eVtols (veículos elétricos para pouso e decolagem verticais) com parceria com empresas como Embraer, Boeing, Bell, Pipistrel, Karen e Jaunt.

Antes da pandemia, o Uber operava um serviço de helicópteros na cidade de Nova York, mas teve de suspender as viagens. Segundo o site Axios, a divisão de transporte aéreo do Uber conta com cerca de 80 funcionários.