Hannah McKay/Reuters Londres é o maior mercado do Uber na Europa

O aplicativo de transporte Uber conseguiu retomar a licença para operar em Londres nesta segunda-feira, 28, após um juiz revogar a proibição do app — foi concedida uma nova licença de 18 meses.

Ao anunciar sua decisão, o juiz Tan Ikram, da corte de magistrados de Londres, afirmou que a empresa é hoje uma operadora adequada de transporte apesar de problemas “históricos”. Ele disse também que tinha "confiança suficiente" de que o Uber "não representa mais um risco para a segurança pública".

Em um comunicado nesta segunda, a companhia afirmou que a decisão é "um reconhecimento do compromisso do Uber com a segurança" e acrescentou que “não há nada mais importante do que a segurança das pessoas que usam o aplicativo”.

O Uber perdeu sua licença de operação em Londres no ano passado, após reguladores detectarem um "padrão de erros" de segurança na empresa. O Transport for London (TfL), órgão regulador de transporte da cidade, disse à época que uma mudança no sistema da companhia permitiu que motoristas não autorizados carregassem suas fotos nas contas de outros motoristas, comprometendo a segurança do app.

A cidade de Londres é o maior mercado do Uber na Europa. A empresa acumulou cerca de 3,5 milhões de usuários e 45 mil motoristas na capital do Reino Unido desde o lançamento em 2012./ COM REUTERS