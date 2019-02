Chris J. Ratcliffe/Bloomberg O número de corridas do Uber de 2018 representou uma alta de 45% em relação a 2017

O Uber registrou um total de US$ 50 bilhões em corridas em 2018 – esse número envolve o aplicativo de transporte e o de entrega de comida, o Uber Eats. A empresa divulgou este número nesta sexta-feira, 15. Trata-se de um indicativo do tamanho e alcance global do Uber, que se prepara para atrair investidores para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

A companhia afirmou que o número de corridas de 2018 representou uma alta de 45% em relação a 2017. Segundo o Uber, as corridas do quarto trimestre somaram um recorde de US$ 14,2 bilhões, um aumento de 11% sobre o trimestre anterior.

No vermelho. A empresa também anunciou que em 2018 teve um prejuízo de US$ 1,8 bilhão. Apesar da redução nas perdas – em 2017, a empresa perdeu US$ 2,2 bilhões –, a empresa ainda segue aquém de demonstrar que pode ser lucrativa, um desafio que precisa ser cumprido em breve, com a abertura de capital chegando.

A receita anual do Uber em 2018 foi de US$ 11,3 bilhões – no ano anterior, o valor foi 43% menor. Entretanto, no quarto trimestre a receita subiu apenas 2%, um sinal de que a empresa continua a subsidiar corridas em mercados disputados e que levanta dúvidas sobre as possibilidades de crescimento.

A empresa compete na Índia contra a Ola, na América Latina contra a chinesa Didi Chuxing e no Oriente Médio contra a Careem. Essa competição tem pressionado o Uber a reduzir preços de corridas, aumentar pagamentos a motoristas e investir pesado em marketing e recrutamento. O mesmo acontece com o aplicativo de entregas Uber Eats, que é obrigado a dar descontos para conquistar espaço em um mercado com muitos concorrentes.