Toby Melville/Reuters Londres dispõe de cerca de 40 mil motoristas de Uber e mais de 3,5 milhões de usuários

O Uber submeteu um recurso a um tribunal britânico nesta sexta-feira, 13, para reverter a decisão do órgão regulador de transportes de Londres que suspendeu a licença de operação da empresa em um de seus mercados mais importantes.

A agência Transport for London (TfL) surpreendeu a empresa do Vale do Silício no mês passado ao considerá-la inadequada para operar um serviço de transporte e recusar-se a renovar sua licença, citando a abordagem da Uber em relação a crimes e verificações de antecedentes de motoristas.

O documento apresentado nesta sexta-feira ao tribunal é uma breve notificação das intenções da Uber de recorrer, em vez de uma apresentação completa dos motivos detalhados. Uma audiência deve acontecer em 11 de dezembro, disse à Reuters um porta-voz do Judiciário do Reino Unido.

O Uber, criticada pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan, por utilizar um “exército de advogados”, disse que espera manter o diálogo com a TfL para encontrar uma maneira de prosseguir.

“Embora tenhamos apresentado nosso recurso para que os cidadãos de Londres possam continuar usando nosso aplicativo, esperamos continuar tendo discussões construtivas com a Transport for London”, disse um porta-voz do Uber.