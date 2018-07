Reuters Travis Kalanick, fundador e CEO do Uber, pediu licença por tempo indeterminado da companhia

O cofundador e presidente executivo do Uber, Travis Kalanick, renunciou ao cargo em definitivo na noite desta terça-feira, 20. Sua saída ocorre algumas horas após membros da empresa enviarem uma carta pedindo a renúncia de Kalanick o mais rápido possível. De acordo com o jornal The New York Times, foram horas de drama entre o executivo e os principais investidores. Kalanick consultou um membro do conselho antes de anunciar sua decisão. O executivo já estava afastado temporariamente da empresa desde a semana passada, quando anunciou uma licença com prazo indeterminado.

Por meio de um comunicado, quando anunciou a renúncia, Kalanick, de 40 anos, justificou a decisão. “Eu amo a Uber mais que tudo no mundo e neste momento difícil na minha vida pessoal, aceitei o pedido dos investidores para renunciar para que a Uber possa continuar crescendo em vez de estar distraído com outro conflito”, afirmou.

Com a saída em definitivo, ainda não se sabe quem deve assumir a vaga – Arianna Huffington, que é membro do conselho administrativo do Uber, tem ampliado sua influência na empresa e pode ser um dos nomes considerados para assumir a empresa. Outros nomes, como Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook, e Marissa Mayer, ex-presidente executiva do Yahoo (recém-vendido para a operadora Verizon), também são citados por fontes próximas às negociações à imprensa internacional.

"Escolher uma mulher como presidente executiva teria um significado forte, especialmente considerando que parte dos problemas do Uber vem de uma cultura machista e do assédio sexual", diz Fabro Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio) e professor da ESPM-RJ.

Apesar de sua saída, Kalanick ainda terá relevância nas decisões tomadas no Uber, já que ainda é acionista majoritário da empresa e continuará ocupando uma cadeira no conselho de administração. "O Uber hoje precisa de um grande administrador no cargo de presidente executivo. Alguém que pode guiar a transição organizacional e ganhar confiança do mercado, mostrando o horizonte para a empresa para evoluir serviços de mobilidade conectados", diz Martin Birkner, diretor de pesquisas do Gartner.

Além de procurar um novo presidente executivo, o Uber ainda tem dois desafios de recrutamento: procurar um diretor de operações e um diretor financeiro, cargos que estão vagos na empresa há algum tempo.

"Com a saída de Kalanick, encontrar esses postos talvez fique mais fácil: o jogo está em aberto agora, e a promessa e o modelo de negócios do Uber são bastante atraentes para talentos de liderança no mundo digital", avalia Birkner. "Ainda assim, não será uma transição fácil", diz o analista do Gartner, citando que a empresa precisa resolver questões como o seu programa de carros autônomos e a capacidade de ter um negócio sustentável sem precisar infringir a legislação trabalhista em vários países.

Para Fabro Steibel, do ITS-Rio, a situação do Uber é melhor que parece. "Eles têm uma crise de marca, mas também têm recursos financeiros e intelectuais. O Uber faz parte de um mercado que está crescendo. É muito diferente de empresas de hardware, que estão vendo seu mercado em declínio", avalia.

Segundo os analistas, a saída de Kalanick e a escolha de um futuro novo presidente executivo podem ter poucas consequências diretas para a qualidade do serviço do Uber no Brasil, no curto prazo. Para Pedro Zanni, professor da Fundação Getúlio Vargas, a reorganização da empresa é uma boa notícia para seus competidores no País, como 99 e Cabify. "Havia o risco de que o Uber avançasse em questões éticas para derrubar o 99. Com essa mudança de gestão, espera-se que o Uber seja cada vez mais alinhado a protocolos de ética, e isso vai aumentar a competição no mercado", diz o pesquisador. "Para o consumidor, é bom lembrar, competição é sempre saudável."

Na carta enviada pelos investidores a Kalanick, a missão de encontrar um diretor financeiro foi dada como extrema prioridade para o Uber. Entre os investidores que assinaram a carta, estão o fundo Round Capital, Lowercase Capital, Menlo Ventures, Fidelity Investments e Benchmark Capital.

Em sua conta no Twitter, Bill Gurley, do Benchmark, fez homenagens ao executivo. "Haverá muitas páginas nos livros de história devotadas a Travis Kalanick. Poucos empreendedores tiveram um impacto tão duradouro no mundo."

There will be many pages in the history books devoted to @travisk - very few entrepreneurs have had such a lasting impact on the world. — Bill Gurley (@bgurley) 21 de junho de 2017

Retrospectiva. Nos últimos meses, o Uber vive uma grave crise. Desde fevereiro, a empresa conduz uma investigação interna sobre a cultura, após denúncias de casos de assédio sexual e moral dentro da companhia. Há duas semanas, mais de 20 funcionários foram demitidos. Os resultados completos da investigação também foram liberados na última semana, quando o vice-presidente de negócios – e segundo na linha de comando – Emil Michael deixou a empresa. Muito próximo a Kalanick, Michael estava no Uber desde 2013, e auxiliou a companhia em áreas como fusões e aquisições. No relatório final de Holder, entregue na última semana, era sugerido que Emil Michael saísse da empresa.

Em 2016, Travis Kalanick aceitou um cargo na equipe de conselheiro econômicos de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A decisão gerou retaliação de usuários contrários ao governo, que criaram a campanha #DeleteUber. Em apenas alguns dias, o app foi desinstalado por 200 mil pessoas, o que fez com que Kalanick renunciasse ao cargo. "Não entrei para o grupo para mostrar apoio ao presidente ou suas ações, mas infelizmente isso foi mal interpretado como sendo exatamente isso", disse o executivo na época. No Brasil, a empresa está enfrentando graves problemas de segurança. Motoristas reclamam que há pouca fiscalização de usuários quando o pagamento é efetuado em dinheiro — ao contrário do pagamento em cartão de crédito, não é preciso colocar dados pessoais. Com isso, relatos de assalto e sequestros de motorista e passageiros surge de maneira frequente. O Uber diz que faz uma checagem de segurança e, há pouco tempo, passou a exigir CPF dos usuários que pagam em dinheiro. O Uber também sofreu um revés em fevereiro deste ano com a Justiça brasileira: a 33.ª Vara de Justiça do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu o vínculo empregatício de um motorista brasileiro com o Uber. De acordo com a decisão, o ex-motorista Rodrigo Leonardo Silva Ferreira, de 39 anos, tem direito a receber aviso prévio indenizado, férias proporcionais e valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com multa correspondente a 40% pela demissão. Ex-funcionária do Uber, Susan Fowler denunciou em seu blog que um gerente na empresa usou um software de bate-papo interno para tentar "fazer com que ela fizesse sexo com ele". Como prova, a ex-funcionária ainda fez imagens da tela com as mensagens mostrando o assédio. Em resposta, Travis Kalanick ordenou nesta uma "investigação urgente" sobre as alegações de assédio. Depois das alegações de Fowler sobre assédio dentro do Uber, o jornal norte-americano The New York Times publicou informações que aumentam o número de acusações sobre a companhia. Segundo o jornal, funcionários usaram cocaína durante uma viagem da empresa e um deles foi demitido após assediar algumas de suas colegas de trabalho. A Waymo, unidade de carros autônomos da Alphabet -- holding que controla o Google -- está processando o Uber, alegando roubo de tecnologia própria. Segundo o texto do processo, a tecnologia que teria sido roubada é a de sensores capazes de identificar a posição dos carros no espaço e ajudá-los a se locomover sozinhos. "A tecnologia LiDAR da Uber é, na verdade, a tecnologia LiDAR da Waymo", diz a denúncia. O Uber disse em comunicado que o processo da Waymo é uma tentativa sem fundamento de desacelerar um competidor e que, por isso, eles irão se defender vigorosamente das acusações no tribunal. Os problemas do Uber em relação à assédio sexual não terminaram com as acusações de Susan Fowler. Ex-chefe de buscas do Google, Amit Singhal foi contratado pelo Uber em janeiro, como uma grande aposta da empresa para aprimorar seu sistema. Pouco de um mês depois, a empresa o demitiu. O motivo? O Google tinha desligado Singhal de seu quadro de funcionários após o executivo ser investigado por um abuso sexual contra uma funcionária. Procurado pela imprensa, ele desmentiu. Presidente executivo do Uber, Travis Kalanick foi filmado discutindo com um motorista de seu próprio aplicativo. Em cenas gravadas por uma câmera dentro do carro, o executivo troca farpas com o motorista Fawzi Kamel, que reclamou das tarifas cobradas pelo serviço de caronas pagas. Depois de ter as cenas divulgadas na imprensa, Kalanick disse que "precisa crescer" como líder. De acordo com reportagem do The New York Times, o Uber usou um software para enganar autoridades e escapar de fiscalização em cidades onde está ou esteve ilegal. Para isso, eles coletam ilegalmente dados de usuários do aplicativo para identificar os fiscais e autoridades governamentais, como forma de se prevenir de penas ou sanções. O Uber disse que a plataforma foi usada para evitar "usuários que usam o serviço de maneira inapropriada". Em 2016, o órgão público que regula transporte em Londres, no Reino Unido, definiu que condutores de empresas privadas de transporte têm que provar a capacidade de domínio da língua inglesa de seus motoristas. Para tentar reverter a situação, o Uber entrou com uma ação. No entanto, a empresa perdeu o processo e agora precisa comprovar que seus motoristas falam inglês perfeitamente. O Uber disse que tal medida faria com que 33 mil condutores perdessem as suas licenças para operar na capital. O Uber vem enfrentando problemas de regulação no continente asiático. Em fevereiro, a companhia parou de operar em Taiwan por causa de uma multa milionária implantada pelo governo local por operar ilegalmente no território. Em março, a empresa sofreu outro revés quando um juiz de Hong Kong condenou cinco de seus motoristas por usaram o aplicativo. A punição desmotiva o uso do serviço na região pelo medo que os motoristas têm de ganharem sanções parecidas. No dia 19 de março, Jeff Jones, presidente do Uber, renunciou ao cargo após seis meses depois de o ter assumido. Jones alegou que estava deixando a companhia por incompatibilidade de valores. No começo de março, Ed Baker, vice-presidente de produtos e desenvolvimento do Uber, e Charlie Miller, principal investigador de segurança, também deixaram a empresa. O site norte-americano The Information divulgou que, em 2014, uma equipe do Uber visitou uma casa de prostituição em Seul, capital da Coreia do Sul. De acordo com a publicação, os quatro gestores da companhia escolhiam mulheres da casa, chamando-as por números, para sentar-se com eles. Depois dessa noite, uma funcionária do Uber reportou ao RH da empresa que a viagem a deixou desconfortável. Na segunda feira, 27, o Uber voltou a colocar seus carros autônomos na rua. Na última sexta-feira, 24, a empresa havia suspendido o projeto após um de seus protótipos capotar ao colidir com outro veículo no estado norte-americano do Arizona. Depois do acidente, uma investigação foi conduzida e a empresa decidiu liberar seus carros para rodarem nas três cidades onde testa o projeto — Tempe, no Arizona, São Francisco e Pittsburgh. Segundo a polícia local, o carro pilotado por humano foi o responsável pelo acidente com o carro autônomo do Uber. O Uber anunciou em 28 de março que deixará de funcionar na Dinamarca a partir de abril deste ano. Uma nova legislação local obriga que todos os motoristas a utilizem taxímetro, o que inviabiliza o serviço. Desde 2014, a companhia sofre dificuldades no país, que encara o Uber como uma concorrência injusta aos táxis. Emil Michael, vice-presidente sênior de negócios e segundo na linha de comando do Uber, deixou a empresa após o conselho administrativo afirmar que vai acatar os conselhos registrados no relatório final da investigação de assédio sexual. "Entrei na empresa há quase quatro anos e vivi uma experiência completa ao ajudar o Uber a se tornar a empresa de mais rápido crescimento de todos os tempos", amenizou o executivo. Não ficou claro, porém, se Michael foi demitido ou se ele próprio renunciou ao cargo. O cofundador e presidente executivo do Uber, Travis Kalanick, anunciou uma licença da empresa por tempo indeterminado no meio de junho. A saída do executivo foi anunciada em um e-mail para os funcionários e faz parte de uma série de recomendações feitas ao conselho após a investigação que começou por denúncias de assédio sexual na empresa. Kalanick disse que deixa a empresa para atravessar o período de luto após a morte de sua mãe em um acidente de barco e que usará a licença para "refletir, trabalhar em si mesmo e construir um time de liderança de classe mundial".

A empresa também enfrentou outros escândalos recentemente, como quando Kalanick discutiu com um motorista do serviço e foi gravado, as revelações que mostraram que o Uber usou um software para evitar a fiscalização pelo governo e a competição do rival Lyft em diversos países. Mais recentemente, há ainda o embate na Justiça com a Waymo, divisão de carros autônomos do Google, sobre um suposto roubo de tecnologia por um executivo do Uber. No Brasil, é importante lembrar, o Uber também passa por uma batalha contra motoristas na Justiça do Trabalho – as decisões divergem até aqui.

Travis fundou o Uber em 2009 e transformou a empresa -- que usa um aplicativo de carona paga para ligar motoristas e passageiros -- em um colosso do mundo dos transportes. A empresa já teve valor de mercado estimado em US$ 68 bilhões, mas, segundo analistas, os escândalos podem ter encolhido o valor de mercado da empresa para cerca de US$ 50 bilhões -- o valor de mercado não é conhecido, já que a empresa ainda não negocia ações na Bolsa de Valores. Diante de tal perspectiva de perdas, o afastamento temporário de Kalanick, anunciado na semana passada, não parece ter sido uma ação suficiente para os principais acionistas da empresa.