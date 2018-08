Amanda Perobelli/Estadão Dara Khosrowshahi é presidente do Uber

O Uber informou nesta quarta-feira, 15, que reduziu suas perdas no segundo trimestre do ano, em comparação com o mesmo período no ano passado. As melhorias, no entanto, estão longe de garantir que a empresa dê lucro, algo considerado crucial para abrir capital em 2019.

Segundo a própria empresa, o prejuízo líquido do Uber diminuiu de US$ 1,1 bilhão para US$ 891 milhões no segundo trimestre do ano.

A empresa registrou receita de US$ 12 bilhões trimestrais, um valor que inclui viagens e pedidos de Uber Eats. O valor equivale a um aumento de 6% em relação ao trimestre anterior e cerca de 40% em comparação ao mesmo período de 2017. O Uber disse ainda que tem US$ 7,3 bilhões em caixa, US$ 1 bilhão a mais do que no primeiro trimestre.

Já o valor faturado pela empresa, excluindo o que é repassado a motorista e restaurantes, foi de US$ 2,8 bilhões. Isso representa um aumento de 8% em relação ao primeiro trimestre e de 60% em relação ao ano anterior.

O Uber é uma empresa privada não listada na bolsa de valores, por isso não tem obrigação de divulgar publicamente suas finanças. Porém, recentemente a companhia aumentou a sua transparência e decidiu a divulgar alguns de seus números, uma espécie de “teste” do que terá de fazer depois de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), prevista para 2019.

Direcionamento. Khosrowshahi, que assumiu a presidência em setembro do ano passado, foi o principal motor para o bom desempenho do Uber. Em poucos meses, o executivo mudou completamente a estratégia da empresa e começou a investir em novos mercados ao passo que saia de regiões que o fazia perder milhões de dólares.