Hanna Mckay/Reuters O anúncio da suspensão de 240 contas no México foi feito em um comunicado no Twitter

O aplicativo de transportes compartilhados Uber anunciou no último sábado, 1, que suspendeu 240 contas de passageiros e de dois motoristas no México para evitar um possível contágio pelo coronavírus. A medida foi tomada depois que os dois motoristas tiveram contato com um possível caso da doença na Cidade do México. A empresa decidiu, então, desativar temporariamente o serviço para todos os passageiros que fizeram alguma viagem com os servidores.

O anúncio foi feito em um comunicado no Twitter, onde o Uber diz que recebeu do departamento de saúde mexicano a informação sobre o possível contato dos motoristas com um caso suspeito da doença. A partir daí, a empresa optou pela medida.

O México chegou a reportar nove casos suspeitos do coronavírus, mas que foram descartados após testes. Com epicentro na China, a doença já infectou mais de 10 mil pessoas ao redor do mundo, em 23 países, e deixou mais de 300 mortos no país de origem.