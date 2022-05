Brendan McDermid/Reuters Uber revelou balanço financeiro nesta quarta

O Uber ainda não conseguiu voltar ao patamar estabelecido pela empresa desde a sua fundação: a geração de lucro. Em relatório financeiro divulgado nesta quarta-feira, 4, a empresa registrou uma alta de 136% na receita em relação ao mesmo período do ano passado, mas o prejuízo do app de transporte ficou em US$ 6,9 bilhões. Após o balanço, as ações do Uber chegaram a cair 8% na Bolsa.

No geral, o Uber superou as expectativas de receitas no primeiro trimestre de 2022: foram US$ 6,9 contra US$ 6,13 bilhões aguardados por Wall Street. A gigante do transporte coletivo antecipou seus resultados para a manhã desta quarta-feira depois que as ações da Lyft caíram 26% no dia anterior, quando seus lucros operacionais projetados ficaram aquém das expectativas de aumento dos salários dos motoristas, arrastando para baixo, também, as ações do Uber.

Em resposta, a empresa afirmou que não precisa aumentar ainda mais os incentivos para atrair mais motoristas e prevê um segundo trimestre forte, um dia depois que a rival Lyft disse que precisa gastar mais com mão de obra nos próximos meses. O prejuízo, porém, é um forte indicativo da desvalorização das ações.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o perda do Uber no primeiro trimestre subiu para US$ 5,9 bilhões, de US$ 108 milhões um ano atrás, impulsionado por US$ 5,6 bilhões em quedas no valor das participações em outras empresas com baixo desempenho, principalmente a empresa chinesa Didi Global, dona do app 99.

O diretor financeiro da Uber, Nelson Chai, disse em comunicado que a Uber tinha liquidez para se sentar nas posições deficitárias e esperar um momento melhor para vendê-las.

A empresa também relatou uma queda no número de usuários ativos mensais nos primeiros três meses do ano, em relação ao trimestre anterior, mas afirmou que a base de motoristas está mais alta e “mais engajada no Uber do que em outras plataformas”.

A analista da Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter, disse que o Uber foi capaz de reter e atrair motoristas, oferecendo oportunidades de ganhos não apenas em passeios, mas também na entrega de alimentos durante a pandemia.

"Houve algum alívio entre os investidores que, por enquanto, o Uber não está na mesma posição vulnerável de ter que oferecer incentivos altos para atrair os motoristas de volta", disse Streeter.

O analista da MKM Partners, Rohit Kulkarni, disse que os negócios globais e mais diversificados da Uber também lhe dão melhor proteção contra oscilações macroeconômicas mais amplas.

A Uber divulgou EBITDA ajustado no primeiro trimestre, que exclui remuneração baseada em ações e outras despesas, de US$ 168 milhões. Isso superou a expectativa média dos analistas de US$ 132 milhões, segundo dados do IBES da Refinitiv./COM REUTERS