O Uber apresentou prejuízo de US$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre de 2020, acima das expectativas do mercado. Os números fazem parte do resultado financeiro da empresa, divulgado na noite desta quinta-feira, 5.

Apesar de ter visto alta na demanda pelo serviço de entrega de comida, a empresa ainda sofre com a lenta recuperação de seu negócio de corridas de transporte por aplicativo, bastante afetado pela pandemia do novo coronavírus – nos EUA, a demanda está 50% menor; na Europa, cerca de 36% abaixo do normal.

A receita da empresa, em US$ 3,13 bilhões em todo o mundo, também ficou abaixo da expectativa dos analistas. Em seu balanço, a companhia afirmou que pretende reencontrar o caminho da lucratividade até o final de 2021, uma missão importante não só pela sustentabilidade da empresa em si, mas também porque ainda há muitos investidores no mercado que têm dúvidas se o modelo de negócios do Uber para em pé. Após a divulgação dos números, as ações do Uber foram negociadas com queda de 2% na bolsa.

O faturamento da unidade de entregas do Uber, que inclui o serviço de comida UberEats, porém, trouxe uma boa notícia, com uma receita de US$ 1,45 bilhões – mais do que o dobro registrado no 3º trimestre de 2019. No entanto, a unidade segue perdendo dinheiro, embora esteja estreitando suas perdas.

A empresa afirmou ainda que pretende continuar gastando dinheiro para ganhar fatias do mercado – há alguns meses, anunciou a aquisição da Postmates, por US$ 2,65 bilhões, nos EUA. A expectativa é de que a transação seja fechada até o início de 2021. Por outro lado, o Uber também busca se livrar de negócios não essenciais – em setembro, a empresa vendeu seu negócio de frete na Europa; há rumores também de uma possível venda do Uber Elevate, unidade que explora carros voadores.