O Uber disse nesta quinta-feira, 7, que vê sinais encorajadores em alguns mercados atingidos pela pandemia do coronavírus. Ao revelar seus resultados no primeiro trimestre de 2020, a empresa afirmou ter tido um crescimento de 14% na receita no período, suportada pelo crescimento de seu negócio de delivery de refeições Uber Eats. Ao todo, a receita do Uber entre janeiro e março foi de US$ 2,54 bilhões.

A empresa, porém, teve prejuízo de US$ 2,9 bilhões nos três primeiros meses do ano – as perdas incluem uma desvalorização de US$ 2,1 bilhões em investimentos feitos pelo Uber em algumas áreas específicas. No entanto, o presidente executivo do Uber disse que já vê sinais de recuperação no movimento em alguns mercados, que demonstram reabertura após o período de isolamento social por conta do coronavírus. "Além do bom movimento no negócio de comida, também estamos encorajados por sinais em mercados que estão se reabrindo", escreveu Dara Khosrowshahi em nota a investidores.

Brendan McDermid/Reuters Ações do Uber dispararam após executivo dizer que já vê sinais de melhora

Com a notícia, as ações da empresa dispararam 7% após o fechamento do mercado, depois de uma valorização de 11% durante o pregão desta quinta-feira. Assim, a empresa deve encerrar o dia avaliada em torno de US$ 56 bilhões. No início do ano, a empresa tinha a expectativa de conseguir ser lucrativa até o final de 2020 – a previsão foi retirada em abril, por conta da incerteza em torno da pandemia global de coronavírus. Além disso, é importante lembrar que o Uber anunciou, nesta semana, a demissão de 3,7 mil funcionários em todo o mundo, por conta da crise.

Neste primeiro trimestre, o negócio de corridas do Uber cresceu 2% na comparação com o mesmo período do ano anterior, mas caiu 18% na comparação com o quarto trimestre de 2019. Já a receita do Uber Eats subiu 11% – normamente, a área costuma apresentar problemas por conta de altos gastos com incentivos para consumidores e entregadores.