Bruno Capelas/Estadão Aplicativo do serviço de carona paga Uber

O Uber reduziu seu prejuízo em 9% no 2º trimestre e aumentou o volume de corridas, disse a empresa nesta quarta-feira, 23, mas ainda está longe ser lucrativa.

O Uber informou prejuízo líquido de US$ 645 milhões, abaixo dos US$ 708 milhões do 1º trimestre e dos US$ 991 milhões nos últimos três messes de 2016.

O movimento sinaliza os esforços da empresa para reduzir gastos com subsídios para motoristas e clientes, e outras práticas competitivas, à medida que aumenta a concorrência em mercados difíceis como o sul da Ásia.

A companhia disse que os pedidos de corridas para o período atingiram 8,7 milhões de viagens, alta de 17% ante o trimestre anterior. O número de viagens globais no aplicativo aumentou 150% em relação ao ano anterior, com forte crescimento em mercados em desenvolvimento.

A receita líquida ajustada atingiu US$ 1,75 bilhão, ante US$ 1,5 bilhões no primeiro trimestre.

Desde 2010, o Uber captou mais de US$ 15 bilhões de investidores, o que a permitiu operar com prejuízo. A companhia disse que tem US$ 6,6 bilhões em caixa, abaixo dos US$ 7,2 bilhões no primeiro trimestre.