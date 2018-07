Simons Dawnson/Reuters Brasil é o único País a contar com modalidade de recarga pré-paga para viagens do Uber

O que você está disposto a fazer para pagar menos em uma corrida de Uber? Essa semana a empresa anunciou a criação do Uber Express Pool uma nova função de corridas mais baratas que os usuários precisam andar para pegar um carro e iniciar uma corrida compartilhada.

A função é semelhante ao UberPool, onde desconhecidos compartilham uma mesma viagem com rotas semelhantes. A diferença é que a nova versão não obrigará o motorista a encontrar o usuário no lugar que pediu a corrida. O próprio consumidor precisará andar de dois a três quarteirões até um ponto indicado pelo aplicativo para entrar na rota do veículo.

Para que o algoritmo consiga traçar a melhor rota para motoristas e usuários, o tempo de espera para entrar na rota é maior que as outras opções existentes hoje no Uber.

A nova funcionalidade é a principal alteração do Uber em seus serviços nos últimos três anos. Ela aparece como resposta a reclamações de motoristas que ganhavam menos na opção Pool, mas que continuavam fazendo trajetos mais longos para pegar ou deixar os usuários.

Para os usuários interessados em economizar, o serviço pode ser uma boa pedida. As corridas serão 50% mais baratas que o Uber Pool, hoje a função mais econômica do aplicativo. Quando comparados com as corridas de UberX, o valor reduz 75% na nova opção.

Estratégia. O uso de carros compartilhados é uma das bandeiras do Uber que promete a redução de veículos particulares nas ruas, melhorando a mobilidade urbana.

“Nós pensamos que o carona é muito o caminho do futuro”, diz Ethan Stock, diretor de produto par corridas compartilhadas do Uber ao site norte-americano The Verge. “Não só para o nosso serviço, mas pensamos que a transformação da propriedade do carro em relação ao carona será tremendamente benéfica para as cidades, para o meio ambiente, por todos os motivos com os quais estamos muito familiarizados - congestionamento, poluição, etc”.

A ferramenta funcionou em modelo piloto em São Francisco e Boston por quatro meses e agora estará disponível em cidades como Washington, Los Angeles, Miami e Filadélfia. Não há previsão para chegar a outras regiões do mundo.

É possível pedir um UberPool em 36 cidades do mundo, sendo 16 delas nos Estados Unidos e 20 fora do país, como em São Paulo. Segundo dados do Uber, a opção representa 20% das corridas nessas cidades.