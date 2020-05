O aplicativo de transporte Uber anunciou nesta quarta-feira, 13, uma série de medidas de segurança para viagens e entregas como forma de precaução por conta da pandemia do novo coronavírus. A principal novidade é a de que motoristas e passageiros terão de usar máscaras faciais para poderem estar numa corrida – prática que já havia sido imposta em algumas cidades do País pelas autoridades, mas agora valerá para todas as viagens da empresa no mundo. As medidas passam a valer na próxima segunda-feira, 18.

Segundo a empresa, as novas medidas estão sendo implementadas agora porque muitos países já estão superando a fase de confinamento (lockdown) e começam a fazer a retomada de atividades normais. “As pessoas vão voltar a Usar o uber em suas cidades, então precisamos estar comprometidos com a segurança”, disse o presidente executivo da empresa, Dara Khosrowshahi, em conferência com jornalistas, da qual o Estado participou. Durante a chamada, o executivo disse que as pessoas devem se preparar para sua segunda “primeira viagem com o Uber”.

Uber Imagem mostra como motorista vai tirar selfie para mostrar que está de máscara antes de iniciar viagens

A partir de segunda-feira, todos os motoristas que forem iniciar uma viagem com o Uber deverão cumprir uma lista de requisitos – como usar uma máscara, ter limpado o carro e afirmar que não estão com sintomas da covid-19. O aplicativo dedicado aos condutores terá ainda uma função de reconhecimento facial, que pedirá ao motorista para tirar uma selfie com a máscara. Caso ele esteja sem máscara, não será possível receber pedidos de viagem pelo aplicativo. Ao atender uma solicitação, o motorista também poderá cancelar uma corrida caso o passageiro esteja sem máscara.

Além disso, caso o passageiro retire sua máscara durante a viagem, o motorista poderá optar por avaliá-lo com nota baixa ao final da corrida. A empresa pedirá ainda que não sejam feitas viagens com passageiros no banco da frente – assim, o máximo de passageiros permitidos em uma única corrida serão três, todos no banco de trás. “Acreditamos que isso é seguro porque, no Uber X, todos os passageiros virão de um mesmo lugar. É diferente do Uber Juntos, em que há várias pessoas de locais diferentes”, disse Sachin Kansal, diretor global de produtos de segurança do Uber. O Uber Juntos, que combina passageiros em diferentes destinos em um só carro, segue desativado no mundo todo por conta da pandemia do coronavírus.

Os passageiros, por enquanto, não receberão uma solicitação para tirarem uma selfie com a máscara – a tecnologia de reconhecimento facial está mais avançada no app dos motoristas, justificou a empresa. Quem solicitar uma corrida também poderá cancelá-la caso o motorista não esteja protegido. Os processos de avaliação com notas da empresa também serão usados no Uber Eats, entre entregadores e clientes e entre entregadores e restaurantes. “Será possível avisar que o restaurante não tinha local para lavar as mãos ou que não estava praticando o distanciamento social”, explicou Kansal. “Tudo isso nos ajuda a manter a segurança geral. É preciso entender que a segurança será uma responsabilidade de todos.”

A empresa afirmou ainda que está investindo US$ 50 milhões na compra de kits com materiais de higiene para os motoristas e entregadores, incluindo máscaras de segurança e álcool em gel. Em alguns países, a empresa também fez parcerias com fabricantes desses materiais – no Reino Unido, por exemplo, está aliada à Unilever para a distribuição dos kits.