Semana sim, outra não, surgem manchetes dizendo que o Uber está arrecadando mais dinheiro. “Uber fecha US$ 1,6 bilhão em financiamento”. “Uber recorre à Arábia Saudita para injeção de US$ 3,5 bilhões”. A manchete da vez ontem foi “Uber levanta US$ 1,15 bilhões em empréstimos alavancados”.

Se somarmos todo o dinheiro que o Uber já captou desde seu início, em 2009 – a empresa nasceu quando os fundadores se irritaram ao não conseguir um táxi em Paris –, o aplicativo de carona caminha para a colossal cifra de US$ 15 bilhões. Isso é dinheiro de verdade, não em títulos (neste caso, o total é de US$ 68 bilhões).

Isso tudo é feito enquanto a empresa se mantém com capital fechado e seu principal executivo, Travis Kalanick, insiste que tão cedo não haverá uma oferta inicial de ações (IPO). “Vou garantir que ocorra o mais tarde possível”, afirma ele.

Vale lembrar que, quando a Amazon abriu seu capital, em 1997, a varejista levantou US$ 54 milhões e era avaliada em US$ 438 milhões. Hoje, o Uber é avaliado em US$ 65 bilhões. Então, o que exatamente o Uber está fazendo com todo esse dinheiro? E o que isso diz sobre o Uber e o mercado financeiro?

Sim, o Uber tem de financiar uma guerra total para conquistar mercado na China e na Índia. Mas há mais que isso: a sede de dinheiro do Uber parece parte de uma estratégia não revelada para marcar território.

Corrida. A cada bilhão que o Uber capta, investidores de capital de risco e outros podem achar menos atraente apoiar rivais da empresa, como o chinês Didi Chuxing ou o também americano Lyft. Não é só rivalidade sobre clientes e motoristas; é uma guerra de desgaste, uma louca escalada para deixar os competidores sem recursos.

Por enquanto, o sucesso do Uber parece ter tido efeito contrário: produziu uma longa lista de rivais, grandes e pequenos, que dizem “também podemos fazer isso”. Mas, com o tempo, quando os pequenos competidores forem ficando sem dinheiro – depois de subsidiar pesadamente os passageiros no esforço de tirar clientes do Uber –, investidores de risco devem ficar menos inclinados a investir contra a “Fortaleza Uber”.

A indústria da carona compartilhada há muito é vista como um jogo de soma zero por causa do “efeito de rede”: quanto mais clientes o Uber tiver, mais motoristas terá, deixando difícil a vida dos rivais.

A dúvida é se o jogo financeiro também é de soma zero. Por enquanto, o Uber está claramente ganhando o jogo: sozinho, vale mais que todos os rivais juntos. Mas a competição cresce rápido: o Didi Chuxing, líder de mercado na China, levantou no mês passado US$7 bilhões – parte do valor veio da Apple, que esnobou o Uber até o momento. As semelhanças continuam: o Didi também tem “queimado” dinheiro na China para vencer.

Talvez de modo estranho, muitos dos mesmos investidores que apoiaram o Uber também estão apoiando o Didi na China – incluindo BlackRock e Tiger Global –, o que torna difícil de dizer se um serviço está impedindo investimentos no outro. É necessário dizer que, entre investidores, alguns esperam que um dia o Uber possa fundir suas operações na China com o Didi.

A mais recente investida do Uber na captação – focada no mercado de empréstimos alavancados (leia mais ao lado) – busca impedir a diluição da atual base de acionistas. Além disso, é uma operação que não precisa ser divulgada – o que vai de encontro à ideologia “privada” de Kalanick, cofundador e presidente executivo.

Lá por 2018 ou 2019, no ritmo em que a empresa caminha, quem sabe quanto dinheiro o Uber terá levantado. Pode não precisar de mais. A dúvida é se o esforço será suficiente para conseguir sufocar os concorrentes insistentes pelo caminho.

/TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ