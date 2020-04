O Uber lançou nesta quarta-feira, 22, o Uber Direct no Brasil, funcionalidade que permite entregas entre pequenos comércios e clientes. Além disso, diante do cenário de pandemia de coronavírus, a empresa anunciou também que vai dobrar as gorjetas que os usuários podem deixar para os motoristas no app.

Lançado nesta segunda-feira, 20, em países como Estados Unidos, Portugal e África do Sul, Uber Direct foi desenvolvido para a entrega de produtos entre estabelecimentos e clientes, semelhante à expansão que o Uber Eats fez no início de abril. No Brasil, o serviço é válido para usuários do Uber para Empresas e pode ser solicitado no próprio app.

Geoffrey Van Der Hasselt/AFP Uber vai dobrar gorjeta de motoristas

Os motoristas também vão contar com um pequeno reforço na renda das viagens. Até o próximo dia 6 de maio, o Uber vai dobrar todas as caixinhas que os motoristas receberem no aplicativo, independente do valor. A gorjeta pode ser selecionada após o término da viagem e a campanha da empresa vai valer para as corridas pagas pelo aplicativo, no cartão.

A empresa informou, ainda, que é possível fazer a contribuição para motoristas de viagens que já aconteceram, em corridas de até 90 dias atrás. Todo o valor selecionado na gorjeta extra das viagens é repassado integralmente aos motoristas do app.

Outra medida anunciada é a continuidade do benefício da gratuidade de corridas para pessoas que utilizarem o aplicativo de transporte para doar sangue. Agora, o desconto também vale para as cidades de Manaus, Belém, Natal, Vitória e Florianópolis. Ao todo, 13 cidades já fazem parte do programa.

No Rio de Janeiro, as viagens serão gratuitas também para pessoas curadas da covid-19 doarem plasma sanguíneo, em prol das pesquisas realizadas no Hemorio. Para participar, os usuários devem agendar um horário para a coleta pelo número 0800 282 0708. A ação vai até o dia 22 de maio.