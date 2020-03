Seguindo as recomendações de prevenção durante a pandemia do coronavírus, o Uber anunciou no início do mês que continuará pagando os motoristas que forem obrigados a deixar as atividades por conta da doença. Nesta terça-feira, 17, mesmo ainda sem apresentar casos no Brasil com motoristas, a empresa afirmou ao Estado que estenderá a medida a todo o território nacional.

De acordo com a empresa, motoristas que testarem positivo para a covid-19 ou que precisarem ficar em quarentena por suspeita da doença terão direito a assistência financeira. Para calcular o auxílio, o Uber levará em consideração a média de rendimentos diários dos últimos seis meses de trabalho do motorista. O valor será coberto por um período de 14 dias de afastamento do trabalho.

Hanna Mckay/Reuters Uber já divulgou que vai pagar para funcionários que, por conta do coronavírus, precisarem ficar de quarentena por 14 dias

A medida teve início na Europa e a orientação se estendeu ao Brasil quando os casos de coronavírus começaram a subir. De acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 200 casos confirmados da doença no País. Além do auxílio financeiro, o Uber também está tomando outras medidas de proteção em todo o mundo, como suspender a conta de motoristas com o coronavírus ou com suspeitas e disponibilizando recursos para ajudar a manter os carros higienizados.

No serviço de delivery de comida UberEats, existe a possibilidade, por exemplo, de pedir ao entregador deixar a comida na porta de casa, para evitar o contato próximo.

Uber Juntos

Nos Estados Unidos e Canadá, o Uber interrompeu as atividades do Uber Pool (Juntos, no Brasil), modalidade de corridas compartilhadas do aplicativo. Ao Estado, o Uber informou que por enquanto o serviço será mantido por aqui, mas que pode ser reavaliado caso o cenário da doença continue em crescimento.