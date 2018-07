PATRICIA CANCADO/ESTADAO Em abril, aplicativo tinha 13 milhões de usuários no País

O aplicativo de carona paga Uber vai suspender os serviços em Macau a partir de 22 de julho por não conseguir desbloquear todos os benefícios do transporte urbano compartilhado na cidade, em mais um revés para a empresa que já enfrenta obstáculos jurídicos em muitos mercados asiáticos. Macau é um território no sul da China, que possui administração autônoma em relação ao país asiático.

Essa é a segunda vez que o Uber decide pausar as operações em Macau. A primeira foi motivada por multas pesadas impostas a motoristas no território controlado pela China, mas a empresa voltou atrás e decidiu continuar operando citando o apoio dos locais.

"Já estamos explorando modos de servir a cidade novamente, e tivemos discussões iniciais com parceiros de negócios, incluindo operadores de transporte e hoteis", informou o Uber em seu site nesta segunda-feira. Um porta-voz se recusou a dar mais detalhes ou números sobre as operações do Uber em Macau.

Macau não é um grande mercado para a empresa, mas se soma à lista de países em que o serviço de transporte urbano por aplicativo se deparou com problemas regulatórios, como Coreia do Sul e Japão. Os motoristas continuam enfrentando uma batalha legal em Hong Kong. Em Taiwan, o Uber retomou as operações em abril, após uma suspensão de dois meses.