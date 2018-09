Carlo Allegri/Reuters Uber tem mudado suas estratégias desde que Dara Khosrowshahi assumiu a presidência da empresa, em 2017

O Uber está mudando toda sua identidade visual. Com a logo reformulada desde a última quarta-feira, 12, a startup de compartilhamento de carros planeja ainda mudar todo o design do aplicativo nos próximos meses.

Em entrevista dada ao site Adweek, Peter Markatos, diretor executivo de marca do Uber, disse que as novidades sinalizam uma mudança de postura da companhia, que deixou de ser uma startup de São Francisco para ser uma empresa global de mobilidade.

O projeto está em gestação há nove meses, mas no início as mudanças não seriam tão completas. A reformulação total na marca do Uber só aconteceu depois de pesquisas feitas pela companhia com os motoristas e passageiros.

“Queremos que fique muito claro em todos os mercados e modalidades que trabalhamos que, quando você entra em um carro ou patinete da Uber, você saiba que este é um produto nosso. Não estávamos conseguindo isso”, disse Markatos.

Segundo a Adweek, a aposentadoria do símbolo que aparece no ícone do aplicativo é uma das primeiros novidades. Isso acontece porque as pesquisas apontaram que as pessoas não associavam o simbolo ao Uber. O novo logo será mais simples, com a palavra “Uber” escrita em uma fonte própria criada pela empresa.

A mudança foi orquestrada pelas consultorias Woff Olins e MCKL e terá como objetivo deixar a presença do Uber para motoristas, passageiros e potenciais clientes.