Neil Hall/Reuters Uber Eats foi avaliado entre US$ 160 milhões e US$ 200 milhões na Índia.

O Uber anunciou, nesta terça-feira, 21, que vendeu seu serviço de delivery de comida Uber Eats na Índia para a Zomato. A mudança é válida para o território indiano e deixa a empresa de aplicativo de transportes com 9,99% da Zomato no acordo. Segundo site de tecnologia TechCrunch, que divulgou a informação, o Uber Eats foi avaliado entre US$ 160 milhões e US$ 200 milhões na Índia.

Com a venda alguns funcionários que trabalham no serviço do Uber Eats na Índia terão a opção de migrar para o aplicativo de transporte coletivo, enquanto outros serão apenas demitidos, dizem fontes próximas à empresa.

A Zomato está no meio de uma nova rodada de investimento, depois de arrecadar cerca de US$ 150 milhões da Ant Financial. A expectativa é somar mais US$ 400 milhões no próximo mês. Mesmo com o aporte, a empresa não é a líder no serviço de delivery na Índia, dividindo cenário com a Swiggy, atualmente com maior popularidade no país.

“A Índia continua sendo um mercado excepcionalmente importante para a Uber e continuaremos investindo no crescimento de nosso negócio local de transporte compartilhado, que já é o líder da categoria. Ficamos muito impressionados com a capacidade da Zomato de crescer rapidamente de maneira eficiente em termos de capital e desejamos a eles sucesso contínuo", acrescentou.