A quarentena, por conta da pandemia de coronavírus, obriga o comércio a se adaptar e o delivery tem sido cada vez mais requisitado para fazer a comida quentinha chegar na porta de casa. E agora, além dos apps, também será possível fazer o pedido entre um Story e outro, direto pelo Instagram. Rappi e Uber Eats anunciaram nesta terça-feira, 28, uma parceria com a rede social que redireciona o usuário para um pedido de delivery a partir de publicações.

Por meio de adesivos e botões para restaurantes selecionados, o usuário poderá clicar e ir direto para o estabelecimento do pedido em um dos dois aplicativos. A novidade já está funcionando em ambas as plataformas.

Divulgação/Uber Eats Além de direcionar para os aplicativos, os adesivos também poderão ser compartilhados via Stories do Instagram

Pelas publicações, o usuário poderá, então, pedir o mesmo prato visto no Instagram, ou outros do mesmo restaurante, e prosseguir com os métodos de pagamento no app. O Instagram informou que não recebe nenhuma comissão pelos pedidos direcionados dos restaurantes na rede.

Tanto para Uber Eats quanto para o Rappi, os pedidos serão redirecionados a partir de um botão no perfil dos restaurantes selecionados ou por um adesivo disponível para os Stories. Além disso, o link para o pedido também é válido quando usuários compartilham o adesivo na sua própria rede social. Procurado pela reportagem, o iFood não quis comentar se também vai aderir à parceria.