Comissão Europeia aplicou uma multa recorde de R$9,3 bi ao Google em junho deste ano

Mais casos contra a Alphabet, holding que controla o Google, virão à tona na União Europeia, declarou a comissária da autoridade regulatória do Velho Continente, Margrethe Vestager. A informação foi dada na última quarta-feira, 15, durante uma viagem de Vestager à Pequim.

Em junho deste ano, a Comissão Europeia aplicou uma multa recorde de 2,4 bilhões de euros ao Google. A decisão foi tomada após o órgão conduzir uma investigação para descobrir se a empresa distorcia os resultados de buscas na internet, favorecendo seus próprios serviços de compras e prejudicando rivais e consumidores.

À época, as autoridades determinaram que o Google deveria cessar a prática até o dia 28 de setembro. No dia 11 do mesmo mês, a empresa entrou com recurso contra a determinação. Agora, a expectativa é de que o caso demore alguns anos para ser encerrado.

Além da acusação de favorecer seus próprios serviços de compras, o Google também pode ser multado pela Comissão Europeia por práticas práticas anticoncorrenciais no sistema operacional Android, usado em tablets e celulares. A empresa também é investigada por restringir o poder de escolha de consumidores através de suas ferramentas de publicidade.