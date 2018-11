Francois Lenoir Margrethe Vestager pode multar o Google nos próximos meses pela segunda vez do ano

Mais uma ação de reguladores da União Europeia contra o Google está prestes a ter um ponto final. Nesta quarta-feira, 7, a reguladora anunciou que está prestes a encerrar o caso envolvendo o serviço de publicidade do buscador, o Google AdSense, sugerindo que a empresa poderá ser multada novamente em breve.

A comissária Margrethe Vestager foi a responsável pelas declarações. Conforme as regras, a comissária pode multar as empresas em até 10% do faturamento global, por violação de regras da União Europeia.

“Estamos nos aproximando do fim da investigação", disse Margrethe Vestager durante o Web Summit, em Lisboa, ao ser questionada sobre o andamento das investigações.

O caso foi aberto em 2016 pela Comissão Europeia com o intuito de avaliar se o Google impedia que usuários de seu produto do Google AdSense exibissem anúncios de pesquisa dos concorrentes do Google.

Casos. Há quatro meses, Margrethe aplicou uma multa recorde de € 4.34 bilhões (US$ 5 bilhões) contra o Google. À época, a comissária entendeu que o sistema operacional Android fere práticas de antitruste.

A penalidade seguiu uma multa de € 2,4 bilhões imposta à empresa no ano passado, após frustrar os rivais dos sites de comparação de compras.