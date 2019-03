REUTERS/Tim Chong A Huawei afirma que nunca compartilhou e nunca compartilhará dados com o governo chinês

A União Europeia fez uma declaração nesta terça-feira, 26, recomendando que países do bloco trabalhem juntos para resolver as questões de cibersegurança na quinta geração de rede, o 5G. As autoridades europeias, entretanto, não defenderam que os produtos da Huawei sejam banidos por representarem um risco à segurança – posição defendida pelos Estados Unidos, que criticam duramente a empresa, alegando que seus equipamentos de telecomunicações são usados pelo governo chinês para espionagem.

"A tecnologia 5G transformará nossa economia e sociedade e vai abrir enormes oportunidades para pessoas e empresas", disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Andrus Ansip, em um comunicado. "Mas não podemos aceitar que isso aconteça sem total segurança embutida.”

Os Estados Unidos já chegaram a pedir que seus aliados parassem de comprar produtos da Huawei – a Alemanha e Itália estão entre os países com que o governo norte-americano conversou. O governo americano, por exemplo, já proibiu que membros do governo usassem produtos fabricados pela fabricante chinesa e sugeriu aos americanos a fazerem o mesmo.

A Huawei nega as acusações. O fundador e presidente executivo da companhia, Ren Zhengfei, tem dito que a empresa, maior fabricante de equipamentos de telecomunicações do mundo, nunca compartilhou e nunca compartilhará dados com o governo chinês. No início deste mês, a Huawei anunciou que ingressou com um processo contra os Estados Unidos, uma resposta da empresa à campanha que visa remover os produtos da fabricante das prateleiras de mercados ocidentais.