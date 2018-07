Reuters A taxa de roaming pode ser reduzida nos países da União Europeia

Ministros da União Europeia apoiaram reduzir o limite de valor que operadoras de telefonia podem cobrar umas das outras para manter clientes conectados quando estiverem no exterior, e os tetos devem ser ainda mais reduzidos em negociações futuras.

Ministros deram à Eslováquia, que detém a presidência rotativa da UE, mandato para começar as negociações com o Parlamento Europeu sobre uma série de limites de preços no atacado para lidar com voz, SMS e tráfego de dados entre diferentes países europeus.

Essencial para garantir que os europeus não pagarão a mais por usarem seus telefones no exterior a partir de junho do ano que vem, a UE tem corrido para reduzir o limite das cobranças no atacado que as operadoras impõem umas às outras para fazer com que o sistema de roaming funcione, temendo que uma falha em fazê-lo tire dos trilhos a política emblemática da UE.

Os governos concordaram em limitar as taxas de roaming de dados no atacado a € 0,01 por megabyte, ou € 0,10 por gigabyte, a partir de junho, se recusando a diminuir isso pela metade em 2021.

A Comissão Europeia propôs um limite de € 8,5 por gigabyte, enquanto o Parlamento Europeu pressionou esta semana por um limite inicial de € 4, se recusando a apenas € 1.

Os Estados membro e parlamentares da UE embarcarão agora em negociações para chegar a um acordo até março do ano que vem, para que as novas regras possam ser aplicadas em junho.