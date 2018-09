Depois de pouco mais de um mês em operação, a startup brasileira de compartilhamento de bicicletas sem estação (dockless), a Yellow anunciou o recebimento de uma rodada de investimento de US$ 63 milhões, nesta quinta-feira, 13. O montante será usado para fortalecer a operação da startup em São Paulo, expandir para outras capitais do Brasil e da América Latina, além de acelerar a construção da fábrica de patinetes elétricos da empresa.

Tiago Queiroz/Estadão Ariel Lambrecht, Eduardo Musa e Renato Freitas criaram a startup Yellow em janeiro de 2018

A rodada de investimento foi liderada pelo fundo GGV Capital com a participação da Monashees, Grishin Robotics, Base10 Partners e Class 5. Desde que foi criada, em janeiro deste ano, a Yellow já levantou US$ 75 milhões em investimentos.

Além das principais capitais brasileiras, o investimento permitirá que a Yellow expanda sua operação de bicicletas compartilhadas para quatros países da América Latina: México, Argentina, Chile e Colômbia.

O montante também dará fôlego para a empresa entrar de vez no mercado de patinetes elétricos, que ainda aguarda regulamentação no Brasil. Até agora, três empresas testam patinetes elétricos em São Paulo: Scoo, Ride e a própria Yellow.

Os patinetes usados hoje pela Yellow não são de fabricação própria. Três países -- Brasil, Paraguai e México -- estão na mira da empresa para sediar a fábrica de patinetes, que ainda não tem data para ser construído.

A startup é o novo empreendimento de dois dos três fundadores da 99, os engenheiros da computação Ariel Lambrecht e Renato Freitas. A ideia de criar a startup de compartilhamento de bicicletas aconteceu meses antes dos dois venderem a 99 para a chinesa Didi Chuxing, em janeiro deste ano, por US$ 600 milhões.

No entanto, a Yellow só saiu do papel depois que a dupla conheceu o ex-presidente da Caloi Eduardo Musa, em um encontro arranjado pela Monashees, no fim do ano passado.