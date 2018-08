Jasper Juinen/ Bloomberg União Europeia pretende criar lei para remoção de conteúdo terrorista da internet

A União Europeia não quer mais esperar até que as empresas de tecnologia tomem atitudes em relação a conteúdos terroristas na internet. Segundo uma reportagem do jornal britânico Financial Times, as autoridades europeias planejam criar uma nova lei que obrigue as empresas a excluirem da internet os conteúdos terroristas e extremistas. A legislação, cujo rascunho deve ser publicado no próximo mês, pretende estabelecer que as publicações sejam excluídas no máximo uma hora depois de serem identificadas como indevidas.

O comissário de segurança da União Europeia, Julian King, disse ao Financial Times que a medida é uma reação à falta de avanço na remoção de conteúdos terroristas por empresas de tecnologia. Segundo ele, a legislação é uma forma de proteger melhor os cidadãos europeus.

Empresas. As redes sociais se tornaram um lugar de propagação de discurso de ódio, e algumas empresas já tomam medidas para solucionar a questão – além de pesquisas, algumas ações envolvem o uso de inteligência artificial para a identificação de conteúdo indevido.

O Facebook, por exemplo, afirmou que os seus programas já identificaram sozinhos 99% das publicações terroristas – isso antes que alguém avisasse a empresa. Entretanto, a União Europeia quer tomar medidas mais rígidas para que os esforços sejam de fato efetivos, até que toda a internet esteja livre de conteúdos terroristas.