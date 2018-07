REUTERS

Um alemão que assina o Netflix, se for viajar para a Espanha, só poderá acessar o catálogo espanhol. Se este mesmo alemão for à Polônia, ele não poderá ver filmes no streaming, já que o serviço não está disponível lá. Afinal, o Netflix possui uma forte barreira geográfica. Agora, uma proposta apresentada nesta quarta-feira, 9, pela União Europeia quer acabar com o problema.

De acordo com a proposta, os assinantes de serviços como Netflix, Sky e Canal+, quando viajarem para os 28 membros do bloco, teriam acesso ao catálogo de seu país de origem. Ou seja, se um alemão for viajar para a Espanha, ele não vai ter que assistir um filme do Almodóvar sem legendas, por exemplo. Afinal, o catálogo alemão estará disponível para o viajante, incluindo legendas e dublagem.

Para acabar com a barreira geográfica, a Comissão Europeia poderá estabelecer um limite de tempo de uso dos serviços em outros países. Isso pode impedir que as pessoas assinem o serviço em algum país em que o Netflix é oferecido por um preço menor.

Embora o Netflix já esteja disponível na maioria dos países europeus, o conteúdo é adaptado para os gostos locais. Ou seja, se um francês for para a Bélgica, por exemplo, ele não terá acesso ao catálogo da França sem utilizar, por exemplo, redes privadas. As empresas de serviços de streaming, como o Netflix, ainda não se pronunciaram sobre a proposta.

