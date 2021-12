Valentyn Ogirenko/Reuters Ao todo, comida brasileira, italiana e japonesa foram as mais requisitadas em 2021 no Uber Eats

Embalado pelo clima de final de ano, o Uber Eats divulgou nesta quinta-feira, 16, uma lista com os produtos mais pedidos pelos brasileiros no aplicativo – e também os mais curiosos. Na categoria de mercado, a banana prata foi o item mais comprado pelos usuários, enquanto o lanche de 15 centímetros do Subway levou o título de refeição mais pedida do ano.

Ao todo, comida brasileira, italiana e japonesa foram as mais requisitadas em 2021 no app. E, é claro, o brasileiro bebeu bastante: a cerveja levou a melhor na categoria de bebidas alcóolicas, especificamente a long neck.

Segundo o Uber Eats, foram feitos 12.544 pedidos no aplicativo contendo a mensagem "feliz aniversário" em 2021, desde bolos de aniversário até flores.

A empresa também revelou os horários de pico da plataforma. Sexta-feira, às 20h, é quando os usuários mais fazem pedidos de refeições no aplicativo. As compras de mercado também costumam ser feitas às sextas, mas às 11h. Mas o pico geral aconteceu no dia 27 de novembro, quando houve o maior número de pedidos realizados no aplicativo no Brasil neste ano.

Liberou geral

Ao que parece, os tempos de vacas magras não estão atingindo todo mundo. De acordo com o Uber Eats, um único usuário do app foi responsável pelo maior pedido em 2021: ele gastou um total de R$ 11.894,39 em uma compra de mercado.

Houve também uma gorjeta bastante generosa. Um usuário do Uber Eats deu um valor extra de R$ 557 para um entregador parceiro.