REUTERS/Dado Ruvic Apple lança portal de transparência para os seus usuários

A Apple, fabricante do iPhone, lançou um portal de transparência em que o usuário pode baixar todas as informações que a empresa tem sobre ele. Por enquanto, a página só está disponível para quem mora em países da União Europeia, mas a previsão é que a ferramenta chegue ao mundo todo nos próximos meses. A medida é reflexo dos princípios da nova lei de privacidade da União Europeia, chamada de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (GDPR, na sigla em inglês), que entrará em vigor para os países-membros nesta quinta-feira, 24.

O portal oferece ao usuário informações sobre as suas atividades nos aplicativos App Store, iTunes Store, iBooks Store, Apple Music e na loja online da Apple. Além disso, é possível consultar o histórico de suporte da AppleCare, e outros dados como calendários e notas do iCloud. Para acessar as informações, basta entrar no site do portal de transparência.

Quando o usuário entra em contato com essas cópias de dados que a Apple disponibiliza, ele consegue corrigir uma informação caso ela esteja incorreta, desativar sua conta temporariamente ou até mesmo deletar a conta para sempre.

Regulamentação. Com o recurso, a Apple mostra que está se preparando para o novo marco regulatório da União Europeia, que exige que as empresas que dependem da coleta e uso de informações de seus usuários operem pensando em privacidade e em proteção de dados pessoais. No mesmo movimento, recentemente o Facebook anunciou que lançará novas ferramentas de privacidade, e outras empresas estão atualizando os seus termos de uso.