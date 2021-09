Mike Blake/Reuters Pela plataforma Reclame Aqui, era possível encontrar ao menos 29 mensagens relatando o mesmo problema tanto na assinatura familiar quanto na individual do Microsoft Office 365

Assinantes brasileiros do pacote Office 365 da Microsoft, que fornece acesso em nuvem a aplicações como Word e Excel — relataram na madrugada desta sexta-feira, 3, um movimento não autorizado em suas contas da empresa. Segundo os relatos, os usuários receberam um e-mail informando sobre o cancelamento do plano, sem que este fosse solicitado, e a informação de um reembolso com valores bem menores do que o da assinatura.

Em julho deste ano, a Microsoft sofreu com um ataque ao seu sistema de e-mails, o Exchange, que atingiu milhares de computadores ao redor do mundo — em um movimento em que a UE e os EUA acusaram a China de estar por trás do crime. Em agosto, um novo alerta foi enviado para usuários da Microsoft a respeito de uma vulnerabilidade no Azure, sistema de armazenamento em nuvem da empresa.

Na falha ocorrida nesta madrugada, usuários relataram histórias semelhantes: um e-mail, recebido durante a madrugada, lamentava o cancelamento da assinatura do pacote — com preço variável, podendo custar até R$ 450 no plano família — e avisava que um reembolso de até R$ 100 seria efetuado na conta do cliente. Tudo teria ocorrido sem que a ação tivesse sido solicitada. Pela plataforma Reclame Aqui, que registra comentários de consumidores de produtos, era possível encontrar ao menos 29 mensagens relatando o mesmo problema tanto na assinatura familiar quanto na individual.

Em contato com a Microsoft, a reportagem ainda não obteve um posicionamento sobre o problema. Na página de respostas dos comentários no site do Reclame Aqui, a empresa avisou aos usuários que está entrando em contato individualmente com "algumas informações sobre esta manifestação".