Tiago Queiroz/Estadão Redes de telefonia apresentam normalidade, dizem operadoras

Em meio à pane do Facebook, Instagram e WhatsApp, usuários afirmam no Twitter nesta segunda-feira, 4, que as operadoras de telefonia móvel do Brasil estão apresentando falhas, com as ligações e a conectividade móvel (3G e 4G) instáveis.

Clientes das operadoras Vivo, Claro e TIM apontam que as chamadas telefônicas estão em baixa qualidade, dificultando as ligações de voz. Além disso, o uso de internet nos smartphones apresenta instabilidade.

Ao Estadão, as três companhias negam que haja congestionamento das linhas e declaram que as linhas funcionam normalmente.

Queria entender a relação de Zuckerberg com a internet da VIVO. — Bruno Cândido (@BrunoCndido20) October 4, 2021

Mdeus @ClaroBrasil, me ajuda nem sms tá mandando. Tá passada? pic.twitter.com/HfSWwtHO4l — never clip my wings (@JJ_unkie) October 4, 2021