REUTERS/Andrew Kelly Uber lança novo recurso para pedir corridas para os amigos

Sempre tem aquele amigo que fica sem bateria e não consegue pedir uma corrida pelo celular ao final do rolê, ou aquele familiar que precisa de transporte até uma consulta médica - e sobra pra você chamar o Uber para ele.

De olho nessas possibilidades, a companhia lançou nesta segunda-feira, 9, a opção "Viagem para Convidados", que permite inserir os dados de amigos ou familiares, como nome e número de celular, quando você precisar solicitar uma viagem para eles.

Quando o pedido for feito por essa opção, o convidado irá receber a confirmação com todas as informações da viagem no celular dele, como o nome do motorista, placa do carro, modelo, cor e marca. O motorista receberá as informações do titular da conta que está solicitando a corrida e os dados do convidado para quem ela foi solicitada - supostamente, esse é o fim de situações confusas para quem espera um carro pedido em nome de outra pessoa.

O pagamento poderá ser feito no cartão do titular da conta e também no dinheiro pelo convidado.

"Sabemos que as pessoas hoje já pedem viagens para amigos e familiares pelos mais diversos motivos. Então queremos que o usuário informe isso dentro do app, tanto para que seu convidado possa receber em outro dispositivo as informações de que precisa para embarcar, se for o caso, quanto para que o motorista tenha tranquilidade que a viagem será realizada por quem ele viu no cartão de ofertas ao aceitar a viagem," escreve em nota explica Araceli Almeida, gerente de Operações para Segurança da Uber.

A fase teste da nova opção será realizada em sete cidades: São José dos Campos (SP), Santos (SP), São Luís (MA), Sorocaba (SP), Fortaleza (CE), Natal (RN) e Recife (PE).