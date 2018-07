Reuters Na tela, é possível ver como um pokémon pode ser capturado usando a pokébola.

As ações da Nintendo dispararam 14% na terça-feira, 19, fazendo o valor de mercado da companhia japonesa dobrar desde o lançamento do game Pokémon Go, no último dia 6 de julho.

Agora disponível em 35 países, o game de realidade aumentada desenvolvido pela Niantic, em parceria com a Pokémon Company, fez o valor da Nintendo saltar de US$ 21 bilhões para US$ 42,5 bilhões em apenas sete sessões da bolsa de valores de Tóquio.

"Eu nunca vi um tendência de mudança tão grande nas ações de uma companhia em um espaço tão curto de tempo", disse Takashi Oba, estrategista sênior da Okasan Securities.

A ação da Nintendo terminou esta terça-feira cotada a 31.770 ienes, uma alta de 14,4 por cento que levou os ganhos do papel a mais de 100% desde o lançamento do jogo em 6 de julho.

Foto: Reprodução Game da primeira geração de Pokémon. Lançado em 1997, o jogo para Game Boy criava uma jornada para o usuário encontrar e capturar as 151 primeiras criaturas da franquia — como Charmander, Squirtle e, é claro, Pikachu. Foto: Reprodução Foram os jogos que determinaram o sucesso definitivo da franquia de Pokémon para Game Boy. Com estes games, lançados em 1999, o jogador conseguia mudar de continente e capturar 100 novos pokémons. Além disso, o jogo tinha mudanças de clima, novos ataques e uma jornada ainda maior. Foto: REPRODUÇÃO O sucesso dos cards de Pokémon foi para os jogos e, é claro, também foram sucesso no game, lançado em 2000, para Game Boy Color. Apesar de não ter feito tanto sucesso quanto as franquias Red & Blue e Gold & Silver, o game chamou a atenção com objetivos originais e uma trama viciante. Foto: Reprodução Acostumados com jogos bidimensionais e sem uma variada palheta de cores, jogadores e fãs de Pokémon se surpreenderam com Stadium. No jogo, lançado em 1998 para Nintendo 64, era possível ter um maior controle das batalhas entre pokémons, além de ser possível transferir as criaturas entre plataformas da Nintendo. Foto: Reprodução Considerado um dos melhores jogos em 3D da franquia, Pokémon XD: Gale of Darkness misturava elementos de batalha — como Stadium e Colosseum — com RPG. Foto: Reprodução Um dos mais diferentes, criativos e bizarros jogos já criados para a franquia de Pokémon. Em Snap, o usuário tem que fotografar — sim, fotografar — todos as criaturas. O divertido é que, em alguns casos, era preciso atrair o pokémon com itens específicos, como pokébolas. Apesar de estranho, o jogo, lançado em 1999 para Nintendo 1964, era divertido e se tornava um alívio para tantos games de competição da série.

Os papéis movimentaram 703,6 bilhões de ienes, superando o recorde que havia definido na sexta-feira, de 476 bilhões.

Os negócios com as ações da Nintendo foram equivalentes a um quarto de todo o movimento da bolsa de Tóquio.

O sucesso de Pokémon Go, não previsto mesmo pelos seus criadores, tem impulsionado expectativas de que a Nintendo poderá capitalizar uma série de personagens populares, desde Zelda até Super Mario, fortalecendo seu ingresso na tecnologia de realidade aumentada.

"Pelas minhas contas, as receitas relacionadas a Pokémon Go e aos próximos produtos da empresa vão impulsionar o lucro (da Nintendo) em 50 bilhões de ienes. Com base nisso, a Nintendo está sendo negociada a 30 vezes o lucro, o que não é razoável", disse um gestor de uma administradora de ativos do Japão que pediu para não ser identificado.

Brasil. Cresceu nos últimos dias entre os fãs a expectativa da chegada de Pokémon Go ao Brasil: segundo o site MMO Servers, que monitora servidores de jogos online, a Nintendo começou testes com servidores no País, bem como na Argentina e no Chile.

De acordo com o site, a expectativa é de que o game estreie nas lojas brasileiras de aplicativos nesta quinta-feira, 21.