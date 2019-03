Geoffrey A. Fowler/Washington Post Celulares da Apple tiveram novamente preços cortados na China

Os varejistas online chineses começaram a baixar o preço dos iPhones pela segunda vez este ano, em meio a uma desaceleração prolongada das vendas no maior mercado mundial de smartphones.

Diversos fornecedores de eletrônicos anunciaram descontos no iPhone nesta semana, após reduções de preços em janeiro, pouco antes de a Apple anunciar vendas em queda na China.

A varejista Suning.Com cortou o preço do iPhone XS em até 1.000 iuans (US$ 148,95) em relação ao preço oficial. A Suning havia baixado os preços de outros modelos do iPhone em janeiro, junto com outros varejistas, mas esses cortes excluíram o iPhone XS.

Pinduoduo, um site de comércio eletrônico mais conhecido por vender produtos baratos, também disse que venderia a edição de 64 GB do iPhone XS por 6.999 iuans (US$ 1.043) , uma queda de mais de 1.000 iuans (US$ 149) em relação ao preço oficial.

A gigante do varejo online JD.com anunciou descontos sobre uma gama de produtos da Apple, incluindo o iPhone XS e XS Max, com modelos do último aparelho vendidos com descontos de até 1.700 iuans (US$ 253).

Apple, JD.com e Pinduoduo não responderam aos pedidos de comentários, enquanto a Suning não pôde ser contatada.

As vendas da Apple na China caíram 20% no ano, de acordo com seu resultado fiscal mais recente. A desaceleração da demanda por smartphones e o aumento da concorrência de marcas locais afetaram seu domínio no país.