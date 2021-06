A nove dias do evento em que será revelado oficialmente o novo sistema operacional da Microsoft, o Windows 11 tem supostas imagens de tela vazadas na internet nesta terça-feira, 15, conforme revelado pelo site de tecnologia The Verge.. O vazamento, inclusive, confirmaria o nome da nova geração, como apontavam os rumores até então.

Nas imagens da suposta interface, a maior mudança é que o clássico botão Iniciar e os aplicativos na barra de tarefas estão centralizados na tela, quando antes eram alinhados à esquerda. Além disso, o menu Iniciar descartas os 'tijolos' de aplicativos do atual Windows 10, em prol de um visual mais limpo e menos obstruído. De modo geral, o sistema aposta em bordas arrendondas das janelas de aplicativos e programas.

Windows 11 also includes a new snap feature built into the maximize button on all apps. It's a neat way to surface features that have existed in Windows for years https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/uXcwVngmTT