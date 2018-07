Laguna Beach Police Department via AP Nesta terça-feira, 29, um veículo da Tesla se envolveu em mais um acidente

Um veículo modelo S da Tesla, a empresa de carros elétricos de Elon Musk, colidiu com uma viatura da polícia em Laguna Beach, na Califórnia, na última terça-feira, 29. O motorista do Tesla, que sofreu ferimentos leves no rosto, afirmou à polícia que o carro estava no modo de piloto automático. O carro policial atingido estava estacionado sem ocupantes.

Depois do acidente, um porta-voz da empresa reforçou a responsabilidade dos motoristas de permanecerem com as mãos do volante e manterem o controle a todo momento, mesmo que o veículo esteja no piloto automático. “A Tesla sempre deixou claro que o piloto automático não deixa o carro imune a todos os acidentes”, disse. A companhia afirmou também que ainda não pode confirmar o relato do motorista dizendo que o veículo estava em piloto automático.

O Sargento Jim Cota, de Laguna Beach, postou fotos do acidente no Twitter que mostram os estragos causados nos dois veículos.

Crise. O acidente faz parte de uma série de colisões envolvendo veículos da Tesla. No começo deste mês, um sedã Tesla Modelo S, que viajava a 97 km por hora em piloto automático, bateu em um caminhão de bombeiros parado em um sinal vermelho na cidade de South Jordan, Utah.

Em março deste ano, dois adolescentes morreram e um ficou ferido quando estavam em um veículo Tesla e circulava em piloto automático pela cidade de Fort Lauderdale, marcando a quarta investigação em curso sobre colisões envolvendo os veículos da empresa.

A Tesla passa por um momento crítico. Além de estar passando por um profundo processo de reestruturação, a empresa tenta resolver os problemas de produção que retardaram o lançamento de seu modelo sedã, o Modelo 3. O carro é visto como indispensável para o sucesso da empresa em médio prazo.