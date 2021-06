Apple MacOS Monterey tem a opção do AirPlay para espelhar telas do iPhone para o computador

A Apple apresentou nesta segunda-feira, 7, seus novos sistemas operacionais para produtos como iPhone, iPad, Apple Watch e computadores Mac. O anúncio foi feito durante a Worldwide Developer Conference, a WWDC, evento anual de desenvolvedores. Na sede da empresa em Cupertino, Califórmia, Tim Cook anunciou que o iOS15, iPadOs 15, WatchOS 8 e o MacOS Monterey já contam com uma versão beta para desenvolvedores. Assim, alguns aparelhos ficam de fora das atualizações de 2021 da empresa.

A falta de atualização em aparelhos mais antigos da Apple é comum. A partir desses lançamentos, alguns dispositivos deixam de receber as novidades para dar lugar a aparelhos mais modernos e recentes da empresa. Mas, neste ano, por conta da pandemia, a empresa optou por extender a vida de alguns de seus produtos e dando uma sobrevida a aparelhos "velhinhos" que usuários ainda não trocaram.

Em relação ao iOS 15, por exemplo, todos os aparelhos que receberam a atualização no ano passado da versão anterior também terão o novo sistema operacional — a partir do iPhone 6S. O mesmo acontece com os iPads e o Apple Watch.

Já no mundo dos computadores, alguns modelos vão ficar restritos à versão anterior do MacOS Monterey. Para esses, a última atualização possível é a MacOS Big Sur, lançda no ano passado. Veja os aparelhos que não receberão a atualização do MacOS Monterey:

MacBook 2015 e anteriores

MacBook Air‌ 2016 e anteriores

MacBook Pro e anteriores

iMac‌ 2014 e anteriores

iMac‌ Pro 2017 e anteriores

Mac mini‌ 2014 e anteriores

Mac Pro‌ 2013 e anteriores

Ainda não há datas para a disponibilidade dos sistemas para os usuários, mas se o lançamento acompanhar o período dos anos anteriores, eles devem ficar disponíveis entre setembro e outubro deste ano.