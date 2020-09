Apple Outro lançamento da Apple foi o novo iPad Air, em cinco cores diferentes

A Apple apresentou, nesta terça-feira, 15, seus novos iPads e Apple Watches. Nesta quarta-feira, 16, a empresa lança oficialmente a atualização dos sistemas iOS 14, iPadOS 14 e WatchOS 7. Com as novidades, alguns dispositivos deixarão de ser ter suporte e atualizações pela fabricante – outros, por sua vez, deixarão de ser comercializados.

Anunciados na edição online da Worldwide Developers Conference, a WWDC, em junho, os sistema operacionais da Apple estarão disponíveis para os usuários a partir desta quarta-feira, com download gratuito. Os aparelhos anunciados nesta terça-feira, que incluem o Apple Watch Series 6, o iPad de 8ª geração e o iPad Air, já virão com os novos sistemas operacionais em funcionamento.

Dispositivos que ficarão sem o iOS 14

Sem o lançamento de um novo modelo de iPhone neste mês de setembro, por conta do coronavírus, a lista de aparelhos sem a atualização do iOS 14 é pequena. O único modelo que deixa de receber atualizações do sistema é o iPhone 5S, lançado originalmente em 2013. Todos os outros aparelhos lançados pela empresa depois dele, desde o iPhone 6, de 2014, poderão receber o novo sistema operacional.

A expectativa agora é para saber quais aparelhos deixarão de ser vendidos pela Apple com o lançamento de um novo iPhone, esperado para outubro. Hoje, estão à venda o iPhone XR, o iPhone SE de 2020, e as versões mais recentes do aparelho, os iPhone 11 ,11 Pro e 11 Pro Max.

Dispositivos que ficarão sem o iPadOS 14

O lançamento do iPad OS 14 nesta quarta-feira, 16, vai deixar obsoletos alguns modelos bem velhinhos de iPad. iPad Mini 2, iPad Mini 3 e a 1º geração do iPad Air deixam de ter suporte mais atualizado pela empresa.

Modelos de iPad que deixam de ser vendidos

Além disso, com o lançamento dos novos modelos de iPad Air e a oitava geração do iPad comum, os modelos anteriores – iPad de sétima geração e o iPad Air de 2019 –saem da loja da empresa, mas seguirão com atualizações de sistemas garantidas por um bom tempo.

Dispositivos que ficarão sem o WatchOS 7

Linha de produtos mais recente da Apple, os relógios inteligentes é quem sofrem menos com as atualizações de sistema – com a chegada do Watch OS 7, apenas os modelos de 2014 (Apple Watch 1), 2015 (Apple Watch Series 1) e 2016 (Apple Watch Series 2) estão obsoletos. Todos outros seguem recebendo atualizações em dia.

Modelos de Apple Watch que deixam de ser vendidos

Com o lançamento do Apple Watch Series 6 e do Apple Watch SE, a sua versão anterior, o Series 5, será descontinuada da loja da Apple. Além dos dois novos modelos, está a venda ainda o Apple Watch Series 3, lançado originalmente em 2017.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas