Gabriela Biló/Estadão Entre os itens mais esquecidos no carnaval, carne e kits de churrasco aparecem entre os mais inusitados

O Uber divulgou, nesta terça-feira, 4, um levantamento um tanto curioso, sobre os objetos mais esquecidos nos carros durante o período de carnaval. E se no restante do ano carteiras e celulares enchem a caixinha de achados e perdidos, nos quatro dias de festa os foliões tendem a deixar pra trás outros itens. No topo da lista, as fantasias de carnaval são as mais encontradas depois das viagens, seguidas por bebidas e - acredite - até pacotes com carne para churrasco.

Mas não para por aí. No top-10 esquecidos durante as festas carnavalescas ainda estão maletas de maquiagem, mangueiras de água e até controles remotos. No ranking geral do ano, itens mais comuns são listados, como chaves, óculos e documentos.

O levantamento da empresa informou ainda que o período de carnaval é aquele onde mais há volume de objetos esquecidos nos carros e indica que sempre é possível recuperar um objeto deixado para trás no Uber. É necessário acessar o ícone "minhas viagens" e selecionar a opção que informa um objeto esquecido no carro.

Também é possível acessar pelo computador - caso o item perdido seja, justamente, o celular - na parte de ajuda do site do Uber. A empresa informa que, em todos os casos, é cobrada uma taxa repassada integralmente ao motorista pela locomoção na devolução do objeto perdido.

Confira os itens mais inusitados esquecidos no carnaval

Fantasia Cerveja e vinho Cooler de bebidas Carne para churrasco Espeto e acessórios para churrasco Maleta de maquiagem Colchonete e travesseiro Mangueira de água Controle remoto Muleta

Itens mais esquecidos ao longo do ano